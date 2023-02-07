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1 час назад

Слуцкий: «Корейский сценарий» для Украины не обсуждается

Парламентская газетаиещё 17

Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал слова о «корейском» сценарии для Украины демагогией. Он не обсуждается, заявил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Слуцкий: «Корейский сценарий» для Украины не обсуждается
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают вариант нормализации обстановки в регионе по так называемому корейскому сценарию, то есть с помощью четкого разделения зон влияния России и Киева.

На встречах представителей Киева с европейскими партнерами представители Москвы якобы передают сообщения о том, что они готовы к уступкам для фиксирования сложившегося на текущий момент в ходе российско-украинского конфликта статуса-кво, заявил он.

Политика,Алексей Данилов,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,
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