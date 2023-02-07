Слуцкий: «Корейский сценарий» для Украины не обсуждается

Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал слова о «корейском» сценарии для Украины демагогией. Он не обсуждается, заявил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают вариант нормализации обстановки в регионе по так называемому корейскому сценарию, то есть с помощью четкого разделения зон влияния России и Киева.