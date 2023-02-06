Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как заявили в МИД РФ, телефонная беседа состоялась по инициативе российской стороны.

«Лавров выразил соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в Турции», — сказано в сообщении.

В российском министерстве отметили, что в развитие направленной руководству Турции телеграммы президента РФ Владимира Путина Лавров «еще раз подтвердил готовность» Москвы «незамедлительно оказать необходимую помощь».

Ранее Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с большим количеством жертв мощного землетрясения. В телеграмме глава российского государства указал, что РФ готова предоставить Турции всю необходимую помощь.

6 февраля в семи провинциях Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром стал район Пазарджик в провинции Кахраманмараш. Затем СМИ сообщили еще о нескольких землетрясениях в центральном и восточном районах страны. По данным CNN Turk, всего произошло 105 подземных толчков.

По последним данным, погибли 1121 человека, разрушены 2834 зданий.