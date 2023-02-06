В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
39 минут назад

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции

Газета.Ruиещё 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в МИД РФ, телефонная беседа состоялась по инициативе российской стороны.

«Лавров выразил соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в Турции», — сказано в сообщении.

В российском министерстве отметили, что в развитие направленной руководству Турции телеграммы президента РФ Владимира Путина Лавров «еще раз подтвердил готовность» Москвы «незамедлительно оказать необходимую помощь».

Ранее Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с большим количеством жертв мощного землетрясения. В телеграмме глава российского государства указал, что РФ готова предоставить Турции всю необходимую помощь.

6 февраля в семи провинциях Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром стал район Пазарджик в провинции Кахраманмараш. Затем СМИ сообщили еще о нескольких землетрясениях в центральном и восточном районах страны. По данным CNN Turk, всего произошло 105 подземных толчков.

По последним данным, погибли 1121 человека, разрушены 2834 зданий.

Подземные толчки произошли также в Сирии, Ираке, Ливии. Как сообщает информагентство Sana, в Сирии погибли 430 человек, получили ранения 1315.

Политика,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,МИД Турции,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители