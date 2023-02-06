Путин обсудил с Асадом спасательную операцию в Сирии

Президент России Владимир Путин созвонился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Главы государств обсудили перспективу помощи Москвы в проведении спасательной операции после землетрясения в Сирии. Об этом сообщили в Кремле.

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Согласно сообщению Кремля, российский президент в ходе беседы выразил соболезнования по поводу погибших и пострадавших и предложил оказать Сирии содействие в ликвидации последствий катастрофы.

«Башар Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС МЧС России вылетят в Сирию», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин также в ближайшее время проведет телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.