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16 минут назад

Путин обсудил с Асадом спасательную операцию в Сирии

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин созвонился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Главы государств обсудили перспективу помощи Москвы в проведении спасательной операции после землетрясения в Сирии. Об этом сообщили в Кремле.

Путин обсудил с Асадом спасательную операцию в Сирии
Фото: ТАССТАСС

Согласно сообщению Кремля, российский президент в ходе беседы выразил соболезнования по поводу погибших и пострадавших и предложил оказать Сирии содействие в ликвидации последствий катастрофы.

«Башар Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС МЧС России вылетят в Сирию», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин также в ближайшее время проведет телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7 балла. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.

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