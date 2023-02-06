В Грузии ответили на слухи о тайных переговорах в Москве

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе опроверг распространенные ранее сведения о якобы проводимых им тайных переговорах в Москве. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «Имеди».

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Сюжет о том, что Абашидзе провел тайные переговоры появился в эфире грузинского телеканала «ТВ Пирвели» в субботу, 4 февраля.

«На фоне драматической музыки и фотографий Кремля, безо всяких реальных фактов и бездарными манипуляциями был сделан акцент на переговорах, которые я якобы тайно проводил в Москве в 2012-2022 годах. Категорически заявляю, что это ложь», - сообщил Абашидзе.

Он подтвердил лишь, что с 2012 года ведет переговоры с экс-заместителем главы МИД России, членом Совета Федерации Григорием Карасиным. По его словам, переговоры ведутся в «пражском формате» и о их содержании всем известно.

Ранее Григорий Карасин сообщил, что в Москва готова возобновить прямые рейсы с Грузией, если на это будет согласна грузинская сторона. По его словам, эта тема продолжает обсуждаться.