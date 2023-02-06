Захарова показала кадры землетрясения в Багдаде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, находящаяся сейчас в Багдаде в составе делегации министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила, что в городе чувствуется землетрясение.

В своем Телеграм-канале она опубликовала кадры огромных качающихся люстр и сообщила, что в иракской столице ощущаются подземные толчки.

«Дневное землетрясение в Багдаде вывело из равновесия тяжелые люстры в административных зданиях», - написала она.

Ранее сообщалось, что сегодня днем в Сирии и Турции произошло еще одно землетрясение. Так, магнитуда подземных толчков в центре Турции составила 7,7. После него зафиксировали еще один толчок в 6,0. Также сообщается о сотрясениях в столице Ливана Бейруте.