Песков отказался раскрывать подробности разговора Путина и Беннета

Кремль не сторонник раскрывать подробности разговора Владимира Путина с экс-премьером Израиля Нафтали Беннетом. Исходя из этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения израильской стороны, что Путин якобы обещал не устранять президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет ТАСС.
Песков подтвердил, что во время, когда Беннет занимал пост премьер-министра, Путин вел с ним «весьма интенсивный диалог». Политики часто разговаривали, включая личное общение. Он также подтвердил, что во время разговора поднималась тема и Украины, а также проведения СВО. Песков подчеркнул, что лидеры не один час посвятили этим темам.
«Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду делать ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», - сказал Песков.
Ранее экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сказал, что слова Беннета о Зеленском можно расценивать как напоминание украинскому президенту о том, что его жизнь находится в руках Запада. По его словам, заявление израильского политика не случайно было озвучено после смерти главы МВД Украины. Сам же Зеленский может рассматривать их как новый знак.