Песков отказался раскрывать подробности разговора Путина и Беннета

Кремль не сторонник раскрывать подробности разговора Владимира Путина с экс-премьером Израиля Нафтали Беннетом. Исходя из этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения израильской стороны, что Путин якобы обещал не устранять президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет ТАСС.

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Песков подтвердил, что во время, когда Беннет занимал пост премьер-министра, Путин вел с ним «весьма интенсивный диалог». Политики часто разговаривали, включая личное общение. Он также подтвердил, что во время разговора поднималась тема и Украины, а также проведения СВО. Песков подчеркнул, что лидеры не один час посвятили этим темам.

«Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду делать ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», - сказал Песков.