В Кремле ответили на вопрос об использовании Украиной химоружия

За комментариями о возможном применении Украиной химического оружия следует обращаться в Министерство обороны (МО). Так на соответствующий вопрос ответил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков , его слова приводит РИА Новости .

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывали на российских бойцов с дрона некие «химические составы». С таким же заявлением выступал и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях, откуда поступали сообщения о тошноте, рвоте и головокружении у российских бойцов.