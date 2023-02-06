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11 минут назад

В Кремле ответили на вопрос об использовании Украиной химоружия

Lenta.ru

За комментариями о возможном применении Украиной химического оружия следует обращаться в Министерство обороны (МО). Так на соответствующий вопрос ответил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос об использовании Украиной химоружия
Фото: ТАССТАСС

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывали на российских бойцов с дрона некие «химические составы». С таким же заявлением выступал и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях, откуда поступали сообщения о тошноте, рвоте и головокружении у российских бойцов.

Политика,Ян Гагин,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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