Президент Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

По данным собеседников издания, дата выступления Путина пока «ориентировочная». Окончательное решение может быть принято в пятницу, 10 февраля.

Высокопоставленный сотрудник госструктур сообщил «Ведомостям», что президент может огласить послание Федеральному собранию 20 или 21 февраля. Источник отметил, что вероятность этого «весьма высока».