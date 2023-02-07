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34 минуты назад

СМИ назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Национальная Служба Новостейиещё 2

Президент Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

По данным собеседников издания, дата выступления Путина пока «ориентировочная». Окончательное решение может быть принято в пятницу, 10 февраля.

СМИ анонсировали встречи Путина с губернаторами

Высокопоставленный сотрудник госструктур сообщил «Ведомостям», что президент может огласить послание Федеральному собранию 20 или 21 февраля. Источник отметил, что вероятность этого «весьма высока».

Ранее источник в Госдуме заявил, что Путин, вероятно, выступит с посланием 20 либо 21 февраля, напоминает РИА ФАН. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль своевременно проинформирует о дате послания Федеральному собранию.

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