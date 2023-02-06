Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов

Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации с 1 марта 2023 года деклараций депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без представления персональных данных. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации.

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В законе отмечается, что данные о доходах парламентариев будут публиковаться на официальных сайтах обеих палат парламента в обобщенном виде «при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих идентифицировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу».

При этом ранее глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправок Павел Крашенинников отметил, что для депутатов и сенаторов сохраняются все механизмы подачи деклараций, и «речи нет» об уменьшении контроля, пишет РИА Новости.