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28 минут назад

Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации с 1 марта 2023 года деклараций депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без представления персональных данных. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В законе отмечается, что данные о доходах парламентариев будут публиковаться на официальных сайтах обеих палат парламента в обобщенном виде «при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих идентифицировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу».

При этом ранее глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправок Павел Крашенинников отметил, что для депутатов и сенаторов сохраняются все механизмы подачи деклараций, и «речи нет» об уменьшении контроля, пишет РИА Новости.

Ранее депутаты и сенаторы должны были публиковать сведения о доходах до 1 апреля ежегодно. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым на период проведения спецоперации на Украине участникам боевых действий, а также чиновникам, командированным в новые регионы, не нужно декларировать свои доходы и расходы.

Политика,Павел Крашенинников,Владимир Путин,Конституционный комитет Госдумы,
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