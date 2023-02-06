В Кремле отреагировали на инцидент с китайским аэростатом в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что Кремль не будет комментировать инцидент с китайским аэростатом в США.

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«Мы не хотели бы этого делать. Аэростат китайский. Он летел в Соединенные Штаты. Это вопрос китайско-американских отношений, поэтому мы не будем комментировать», — сказал он.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил о максимально ответственной позиции Китая в ситуации с аэростатом над территорией США. Рябков отметил, что дальнейшие шаги Вашингтона по этой ситуации остаются открытым вопросом.

Военные США по поручению американского президента Джо Байдена сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном в восточного побережья страны. Они объявили, что аэростат был шпионским и вел наблюдение за стратегическими объектами Соединенных Штатов.