Путин направил Эрдогану телеграмму с соболезнования в связи с землетрясением

«Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии».