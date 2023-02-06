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34 минуты назад

Путин направил Эрдогану телеграмму с соболезнования в связи с землетрясением

Газета.Ruиещё 18

Президент России Владимир Путин направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с большим количеством жертв мощного землетрясения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин направил Эрдогану телеграмму с соболезнования в связи с землетрясением
Фото: ТАССТАСС

«Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии».

В телеграмме Путин указал, что Россия готова предоставить Турции всю необходимую помощь.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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