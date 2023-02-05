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1 час назад

МИД России рассказал о позиции Ирака по военной спецоперации на Украине

Lenta.ru

МИД России рассказал, что на фоне беспрецедентного давления со стороны западных стран позиция Ирака относительно проведения Москвой специальный военной операции (СВО) на Украине является взвешенной и сбалансированной, сообщает РИА Новости.

МИД России рассказал о позиции Ирака по военной спецоперации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Иракская сторона занимает взвешенную и сбалансированную позицию в отношении проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации на Украине специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что двусторонние отношения России и Ирака проверены временем, указав на то, что Багдад отказался поддержать санкции против Москвы. По его словам, изменения геополитической ситуации в мире не поменяли отношения Ирака к России.

МИД раскрыл подробности визита Лаврова в Ирак

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против компаний и предприятий российской атомной отрасли. Новые санкции затронут 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, включая «Росатом» и его дочерние фирмы.

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