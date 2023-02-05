МИД России рассказал о позиции Ирака по военной спецоперации на Украине

МИД России рассказал, что на фоне беспрецедентного давления со стороны западных стран позиция Ирака относительно проведения Москвой специальный военной операции (СВО) на Украине является взвешенной и сбалансированной, сообщает РИА Новости .

«Иракская сторона занимает взвешенную и сбалансированную позицию в отношении проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации на Украине специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что двусторонние отношения России и Ирака проверены временем, указав на то, что Багдад отказался поддержать санкции против Москвы. По его словам, изменения геополитической ситуации в мире не поменяли отношения Ирака к России.