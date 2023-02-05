Российский посол оценил расследование Дании по «Северным потокам»

Посол РФ в Дании Владимир Барбин рассказал, что Копенгаген не сотрудничает с Москвой в ходе расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом пишет РИА «Новости».

Барбин пояснил, что власти Дании не предоставляют российской стороне какую-либо информацию о ходе и итогах расследования терактов в отношении экспортных газопроводов.

Закрытость расследования вызывает у России большое количество обоснованных вопросов, уточнил дипломат.

Посол отметил, что тщательная подготовка терактов не вызывает никаких сомнений. Он добавил, что для нее требовалось значительное время.