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55 минут назад

Посол Барбин прокомментировал расследование Дании по «Северным потокам»

Илья Родин

Посол РФ в Дании Владимир Барбин рассказал, что Копенгаген не сотрудничает с Москвой в ходе расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом пишет РИА «Новости».

Российский посол оценил расследование Дании по «Северным потокам»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Барбин пояснил, что власти Дании не предоставляют российской стороне какую-либо информацию о ходе и итогах расследования терактов в отношении экспортных газопроводов.

Закрытость расследования вызывает у России большое количество обоснованных вопросов, уточнил дипломат.

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Посол отметил, что тщательная подготовка терактов не вызывает никаких сомнений. Он добавил, что для нее требовалось значительное время.

При этом, россияне, в отличие от представителей других стран, не имели разрешений на проведение в районе диверсий подводных работ или исследований, подчеркнул Барбин.

Политика,Владимир Барбин,ЕС,
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