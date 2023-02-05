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58 минут назад

Захарова назвала "признанием" слова Беннета о срыве Западом диалога Москвы и Киева

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает «еще одним признанием» слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета о том, что переговоры между РФ и Украиной в начале СВО были прерваны странами Запада. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.

Захарова назвала "признанием" слова Беннета
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам российского дипломата, Беннет, который выполнял роль посредника между Россией и Украиной в начале специальной военной операции, говорил «Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией».

Захарова добавила, что бывший премьер также утверждал, что страны Запады со временем приняли решение «громить [президента РФ Владимира] Путина, а не договариваться».

«Еще одно признание», — заключила официальный представитель дипведомства РФ.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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