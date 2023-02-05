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43 минуты назад

Посол Барбин: дипломаты из РФ в Дании сталкиваются с открытой враждебностью

Майк Габриелян

Российские дипломаты в Дании подвергаются угрозам и оскорблениям. Иногда нескрываемая враждебность оборачивается вандализмом в отношении российских учреждений. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, сообщает РИА Новости.

Посол Барбин: дипломаты из РФ в Дании сталкиваются с открытой враждебностью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это происходит и в публичном пространстве, и в частном порядке», - отметил посол.

По его словам, случаи угроз и вандализма в отношении дипломатических структур РФ нередки в недружественных государствах, и Дания не является исключением.

Посол также отметил, что в зоне СВО появились наемники из Дании.

Политика,Владимир Барбин,
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