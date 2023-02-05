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29 минут назад

Глава парламента Крыма предложил создать в России список "антигероев"

Майк Габриелян

В России должен появиться список антигероев, в который войдут те, кто решил сбежать за границу из-за СВО и западных санкций. Им запретят публичную и политическую деятельность. С такой идеей выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

Глава парламента Крыма предложил наказать уехавших за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, те, кто сбежал или решил «отсидеться в сложные времена за границей» должен нести ответственность и попасть в специальный черный список. Нельзя допустить, чтобы такой человек «дождался мира, приехал и живет себе спокойно». Это будет несправедливо.

Константинов предложил лишить антигероев права заниматься политической деятельностью, вступать в ту или иную партию. Кроме того, на них надо наложить запрет любой публичной деятельности, включая концерты, исполнение песен.

Также необходим временный и постоянный стоп-лист исполнителей, куда войдут пропагандисты нацистской идеологии и русофобии. В период СВО устраивать дискотеки под песни условной Верки Сердючки «совершенно неприемлемо и аморально».

«Это никакая не инквизиция. Раз человек сделал свой выбор публично, пусть за него и отвечает. Чем - мы ему озвучим публично. И пусть решает», - сказал глава крымского парламента.

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Он добавил, что сейчас антигерои боятся за свои валютные счета и зарубежную недвижимость. Ради их сохранения они готовы «плевать на народ и страну, но при этом у себя дома ничем не рискуют».

При этом в России, по словам Константинова, остается много настоящих патриотов из творческой интеллигенции. Их надо смотреть, слушать и поддерживать.

«В их творчестве - сила, которая будет давать нашему народу источник энергии», - подчеркнул спикер.

Ранее на Украине ввели персональные санкции против 120 известных россиян и украинцев. В списке оказались Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Михаил Галустян, Лариса Долина, Евгений Петросян, Александр Буйнов, Лолита, Анна Нетребко, Жанна Бадоева, Анатолий Тимощук.

Политика,Жанна Бадоева,Евгений Петросян,Анатолий Тимощук,Лариса Долина,Александр Буйнов,Ирина Аллегрова,Михаил Галустян,Владимир Константинов,Анна Нетребко,Филипп Киркоров,
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