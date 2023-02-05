Глава парламента Крыма предложил наказать уехавших за границу

В России должен появиться список антигероев, в который войдут те, кто решил сбежать за границу из-за СВО и западных санкций. Им запретят публичную и политическую деятельность. С такой идеей выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, те, кто сбежал или решил «отсидеться в сложные времена за границей» должен нести ответственность и попасть в специальный черный список. Нельзя допустить, чтобы такой человек «дождался мира, приехал и живет себе спокойно». Это будет несправедливо.

Константинов предложил лишить антигероев права заниматься политической деятельностью, вступать в ту или иную партию. Кроме того, на них надо наложить запрет любой публичной деятельности, включая концерты, исполнение песен.

Также необходим временный и постоянный стоп-лист исполнителей, куда войдут пропагандисты нацистской идеологии и русофобии. В период СВО устраивать дискотеки под песни условной Верки Сердючки «совершенно неприемлемо и аморально».

«Это никакая не инквизиция. Раз человек сделал свой выбор публично, пусть за него и отвечает. Чем - мы ему озвучим публично. И пусть решает», - сказал глава крымского парламента.

Он добавил, что сейчас антигерои боятся за свои валютные счета и зарубежную недвижимость. Ради их сохранения они готовы «плевать на народ и страну, но при этом у себя дома ничем не рискуют».

При этом в России, по словам Константинова, остается много настоящих патриотов из творческой интеллигенции. Их надо смотреть, слушать и поддерживать.