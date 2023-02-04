Захарова прокомментировала саммит ЕС в Киеве

Заявления чиновников западных стран после саммита Украина - ЕС ставят крест на ключевых принципах, на которых строилось объединение, рассказала Мария Захарова. Заявление официального представителя МИД РФ опубликовано на сайте ведомства.

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Отмечается, что журналисты попросили Захарову прокомментировать прошедший в Киеве саммит и принятое по его итогам совместное заявление.

По мнению Захаровой, поведение европейских чиновников, их обещания и посулы, декларация общих ценностей с Украиной, «полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС».

Представитель МИД пояснила, что, поддерживая Киев, принимая совместные заявления, Брюссель фактически «солидаризуется» с той политикой, которую проводят власти Украины, одобряет подавление инакомыслия, попрание свободы слова, грубое нарушение конфессиональных прав в республике.

Дипломат подчеркнула, что призывы представителей ЕС к миру на фоне заявлений о готовности продолжать военную поддержку Украины, являются проявлением лицемерия.