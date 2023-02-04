В МИД РФ прокомментировали итоги саммита «Украина – ЕС». В сообщении дипломатов это мероприятие названо «сходкой», участники которой будут «жестко разочарованы». Об этом сообщает РИА Новости.

В комментарии отмечается, что «всех участников сходки 3 февраля ждет жестокое разочарование», поскольку цели военной спецоперации РФ на Украине будут полностью выполнены.

Российские дипломаты также отметили, что призывы чиновников ЕС к миру являются лицемерными, поскольку Брюссель открыто заявил, что готов инвестировать в продолжение военных действий.

В МИД резюмировали, что заявления Брюсселя по итогам саммита ЕС- Украина «перечеркивают принципы, на которых когда-то строился ЕС».