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1 час назад

В МИД РФ прокомментировали итоги саммита «Украина – ЕС»

Майк Габриелян

В МИД РФ прокомментировали итоги саммита «УкраинаЕС». В сообщении дипломатов это мероприятие названо «сходкой», участники которой будут «жестко разочарованы». Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД РФ прокомментировали итоги саммита «Украина – ЕС»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В комментарии отмечается, что «всех участников сходки 3 февраля ждет жестокое разочарование», поскольку цели военной спецоперации РФ на Украине будут полностью выполнены.

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Российские дипломаты также отметили, что призывы чиновников ЕС к миру являются лицемерными, поскольку Брюссель открыто заявил, что готов инвестировать в продолжение военных действий.

В МИД резюмировали, что заявления Брюсселя по итогам саммита ЕС- Украина «перечеркивают принципы, на которых когда-то строился ЕС».

Ранее стало известно, каковы перспективы вступления Киева в ЕС накануне годовщины со дня начала военной спецоперации на Украине.

Политика,В мире,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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