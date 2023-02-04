Национализированные в Крыму активы украинских бизнесменов оценили

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил в интервью РИА Новости, что национализированные в регионе активы украинских бизнесменов и политиков оценивается в миллиарды рублей.

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По этого словам, под приватизацию попали крупные предприятия, в том числе туристской инфраструктуры. Парламентарий уточнил, что перед выставлением этих предприятий на торги будет проведена их оценка.

Константинов добавил, что имуществу простых украинцев не будет ничего угрожать при условии, что они не ведут антироссийскую деятельность и не финансируют деятельность Киева.