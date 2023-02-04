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13 минут назад

Национализированные в Крыму активы украинских бизнесменов оценили в миллиарды рублей

Газета.Ru

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил в интервью РИА Новости, что национализированные в регионе активы украинских бизнесменов и политиков оценивается в миллиарды рублей.

Национализированные в Крыму активы украинских бизнесменов оценили
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По этого словам, под приватизацию попали крупные предприятия, в том числе туристской инфраструктуры. Парламентарий уточнил, что перед выставлением этих предприятий на торги будет проведена их оценка.

В Крыму объявили о национализации имущество украинских миллиардеров

Константинов добавил, что имуществу простых украинцев не будет ничего угрожать при условии, что они не ведут антироссийскую деятельность и не финансируют деятельность Киева.

Ранее Константинов сообщил, что под национализацию попало имущество украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов, расположенного на полуострове, будут направлены на оснащение участников специальной военной операции.

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