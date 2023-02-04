Антонов выступил с новым обвинением в адрес США

Вашингтон намеренно раздувает конфликт на Украине , поставляя Киеву все более мощное оружие. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов .

«Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США», — сказал Антонов, его слова приводит пресс-служба посольства РФ в своем telegram-канале.

По его словам, администрация американского президента Джо Байдена поставила на «украинскую карту» свой авторитет на международной арене, деньги американских налогоплательщиков и «жизни украинских солдат».

Ранее стало известно, что США, в рамках нового пакета помощи Киеву, передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB, передает RT. Двухпартийная делегация, состоящая из трех сенаторов США, которая посетила накануне Киев, потребовала от стран Запада срочно поставить Украине больше танков, так как политики обеспокоены недавними успехами Вооруженных сил России (ВС РФ) и их возможным крупным контрнаступлением. Ведущий Fox News Карлсон предупредил о риске ядерной войны из-за поставок вооружений Киеву.