В Кремле ответили на решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщения Пентагона о поставках дальнобойных ракет Украине напомнил, что не стоит забывать слова главы российского государства Владимира Путина, которые он сказал накануне в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Путин во время визита в Волгоград заявлял, что в случае угроз для России применением бронетехники дело не закончится. Он отмечал, что те, кто рассчитывают одержать над РФ победу на поле боя, «не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой».