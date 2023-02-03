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19 минут назад

Песков напомнил о словах Путина в Волгограде после заявлений о поставках GLSDB Киеву

Газета.Ruиещё 3

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщения Пентагона о поставках дальнобойных ракет Украине напомнил, что не стоит забывать слова главы российского государства Владимира Путина, которые он сказал накануне в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — сказал представитель Кремля.

Накануне Путин во время визита в Волгоград заявлял, что в случае угроз для России применением бронетехники дело не закончится. Он отмечал, что те, кто рассчитывают одержать над РФ победу на поле боя, «не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пентагон,
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