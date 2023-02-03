Захарова ответила на слова Борреля о переговорах с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об отсутствии у РФ политической воли начать переговоры с Украиной. Она назвала их неправдой и напомнила, что именно Киев вышел из переговорного процесса, а не Москва.

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Ранее Боррель в интервью Der Standart заявил, что Евросоюз всегда открыт к мирным переговорам на Украине, но не видит со стороны России политической воли начать их. В связи с этим, по его мнению, единственным способом закончить конфликт являются «поставки средств» Киеву.

«Боррель в привычной для него манере говорит неправду. Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Киев по приказу извне переговоры покинул», — сказала Захарова.

Также она напомнила «сознательно забывчивому» Боррелю, что в день саммита ЕС-Украина в Киеве указом украинского президента Владимира Зеленского были законодательно запрещены любые переговоры с руководством РФ.

«Так что пусть весь свой пафос он обращает к киевскому руководству», — отметила Захарова.