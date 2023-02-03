В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Захарова ответила на слова Борреля об отсутствии у РФ политической воли начать переговоры с Украиной

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об отсутствии у РФ политической воли начать переговоры с Украиной. Она назвала их неправдой и напомнила, что именно Киев вышел из переговорного процесса, а не Москва.

Захарова ответила на слова Борреля о переговорах с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Боррель в интервью Der Standart заявил, что Евросоюз всегда открыт к мирным переговорам на Украине, но не видит со стороны России политической воли начать их. В связи с этим, по его мнению, единственным способом закончить конфликт являются «поставки средств» Киеву.

«Боррель в привычной для него манере говорит неправду. Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Киев по приказу извне переговоры покинул», — сказала Захарова.

Также она напомнила «сознательно забывчивому» Боррелю, что в день саммита ЕС-Украина в Киеве указом украинского президента Владимира Зеленского были законодательно запрещены любые переговоры с руководством РФ.

«Так что пусть весь свой пафос он обращает к киевскому руководству», — отметила Захарова.

Говоря же о решении конфликта с помощью «средств», она указала, что данные действия означают продолжение поставок вооружений и военной техники Украине, то есть «инвестирование в затягивание конфликта, а не поиск невоенного решения».

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители