Захарова оценила заявления Шольца по «Северным потокам»

"Вся эта история - еще одно проявление лицемерия Запада. Когда нужно обвинить Россию, делается это молниеносно, без всяких расследований, бездоказательно и в известном ключе "хайли лайкли". Когда есть прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников, а "российский след" никак не придумать, западные столицы становятся в позу стойких поборников законности, принципа презумпции невиновности, лишь бы скрыть шокирующую правду", - добавила Захарова.