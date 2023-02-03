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1 час назад

Захарова: Шольц вынужден оправдываться, скрывая данные о взрывах на "Северных потоках"

ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вынужден оправдываться за нежелание Берлина публиковать данные расследования по взрывам на "Северных потоках", складывается впечатление, что Германии есть что скрывать. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официально представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова оценила заявления Шольца по «Северным потокам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично - по сути, ему приходится уже оправдываться", - указала дипломат на просьбу прокомментировать слова канцлера о том, почему Берлин не раскрывает информацию по инцидентам.

"Вся эта история - еще одно проявление лицемерия Запада. Когда нужно обвинить Россию, делается это молниеносно, без всяких расследований, бездоказательно и в известном ключе "хайли лайкли". Когда есть прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников, а "российский след" никак не придумать, западные столицы становятся в позу стойких поборников законности, принципа презумпции невиновности, лишь бы скрыть шокирующую правду", - добавила Захарова.

Политика,Олаф Шольц,Мария Захарова,МИД России,
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