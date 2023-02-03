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1 час назад

Захарова оценила план Украины по вступлению в ЕС

Lenta.ruиещё 3

Некоторые кандидаты на вступление в Евросоюз, например, Турция, «бегут» этот марафон более 30 лет, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она оценила план властей Украины вступить в объединение в течение двух лет. Цитата опубликована на сайте ведомства.

Захарова оценила план Украины по вступлению в ЕС
Фото: РИА Новости/МИД РФРИА Новости/МИД РФ

«На днях это еще раз подтвердили в Еврокомиссии — "членство в ЕС — это марафон, а не спринт". Как мы знаем, некоторые "атлеты" (Турция, к примеру) бегут уже более 30 лет», — отметила Захарова.

О задумке вступить в ЕС за два года рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Как писало издание Politico, Польша и балтийские страны поддерживают такой план Киева, однако «многие из старой гвардии» ЕС более осторожны.

Захарова же упомянула слова еврокомиссара по вопросам бюджета Йоханнеса Хана. Он говорил, что процесс принятия Украины в Евросоюз станет марафоном, а не спринтом.

Политика,Денис Шмыгаль,Йоханнес Хан,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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