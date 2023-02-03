Захарова: США используют украинизацию ЕС для устранения Европы как конкурента

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз подыгрывает США, которые таким образом устраняют ЕС как своего конкурента. Об этом говорится в комментарии Захаровой на сайте российского МИД.