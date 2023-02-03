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12 минут назад

Захарова: США используют украинизацию ЕС для устранения Европы как конкурента

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз подыгрывает США, которые таким образом устраняют ЕС как своего конкурента. Об этом говорится в комментарии Захаровой на сайте российского МИД.

Захарова: США используют украинизацию ЕС для устранения Европы как конкурента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что «коррумпированным элитам в Киеве требуются постоянные вливания». По оценкам Евросоюза, Украине уже выделено €50 млрд и необходимо еще порядка €5 млрд ежемесячно.

«Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской «черной дырой», — сказала Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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