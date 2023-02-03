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1 час назад

В Крыму заявили, что Коломойский вывез из региона в 2014 году более $1 млрд наличными

ТАСС

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вывез из Крыма свыше $1 млрд наличными в 2014 году, заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Коломойский вывез из Крыма в 2014 году более $1 млрд наличными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вся украинская братия очень аморальна. Например, мы проводили встречу с коллективом "Крымпласта". В 2014 году руководство этого завода, пока мы были заняты определением власти, организацией референдума, вывезло часть оборудования с завода через границу. Не говоря о том, что Коломойский вывез больше $1 млрд наличными, точной суммы не знает никто, можно только предположить", - сказал Константинов.

Политика,Владимир Константинов,Игорь Коломойский,
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