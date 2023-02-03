Коломойский вывез из Крыма в 2014 году более $1 млрд наличными

"Вся украинская братия очень аморальна. Например, мы проводили встречу с коллективом "Крымпласта". В 2014 году руководство этого завода, пока мы были заняты определением власти, организацией референдума, вывезло часть оборудования с завода через границу. Не говоря о том, что Коломойский вывез больше $1 млрд наличными, точной суммы не знает никто, можно только предположить", - сказал Константинов.