Вопрос концепции глава внешнеполитического ведомства страны затронул в ходе своего выступления на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная Концепция внешней политики РФ. Все новые элементы и задачи в ней учтены», - пояснил Сергей Лавров.

Действующая Концепция внешней политики РФ была утверждена в 2000 году, последнее обновление в нее было внесено в 2016-м году. Основной целью внешней политики РФ в документе была названа защита суверенитета и территориальной целостности страны. При этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов ранее рассказал, что в обновленном документе Москва намерена кардинально изменить подход к отношениям с Западом.