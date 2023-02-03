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1 час назад

Лавров: обновленная концепция внешней политики передана Путину

Алиса Селезнёва

Обновленная Концепция внешней политики России передана на рассмотрение президенту Владимиру Путину. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Вопрос концепции глава внешнеполитического ведомства страны затронул в ходе своего выступления на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная Концепция внешней политики РФ. Все новые элементы и задачи в ней учтены», - пояснил Сергей Лавров.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что новая редакция Концепции внешней политики России пока не утверждена, сообщает ТАСС.

«Когда она будет одобрена, мы сообщим вам», - пообещал пресс-секретарь главы государства.

Действующая Концепция внешней политики РФ была утверждена в 2000 году, последнее обновление в нее было внесено в 2016-м году. Основной целью внешней политики РФ в документе была названа защита суверенитета и территориальной целостности страны. При этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов ранее рассказал, что в обновленном документе Москва намерена кардинально изменить подход к отношениям с Западом.

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