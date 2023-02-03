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40 минут назад

В Кремле назвали «уткой» предложение РФ 20% территории Украины

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не предлагали России 20 процентов территории Украины в обмен на прекращение спецоперации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Кремле назвали «уткой» предложение РФ 20% территории Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung ранее рассказала, что глава ЦРУ США Уильям Бернс в январе предложил России и Украине мирный план, предполагающий передачу Москве 20 процентов украинской территории в обмен на прекращение спецоперации.

«Это утка», - так прокомментировал статью Песков.

Neue Zurcher Zeitung утверждала, что свое предложение Бернс сделал во время тайного визита в Москву в январе, но в России и на Украине эту идею отвергли.

По данным издания, российские власти уверены, что «в любом случае выиграют в долгосрочной перспективе».

Neue Zurcher Zeitung также написала, что США одобрили поставки танков Abrams Украине именно после отказа Москвы.

Источник Newsweek в ЦРУ назвал утверждения швейцарской газеты «совершенно ложными».

Политика,Уильям Бернс,Дмитрий Песков,ЦРУ,
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