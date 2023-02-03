Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ . Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

По словам представителя Кремля, у президента России Владимира Путина в пятницу "день без каких-то крупных мероприятий", однако "в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза". Какой будет тема совещания, Песков не сообщил.