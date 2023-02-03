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33 минуты назад

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

ТАССиещё 4

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя Кремля, у президента России Владимира Путина в пятницу "день без каких-то крупных мероприятий", однако "в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза". Какой будет тема совещания, Песков не сообщил.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, обычно они проходят раз в неделю. Предыдущее такое мероприятие состоялось 27 января.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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