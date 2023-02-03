В Кремле похвалили Вучича за пророссийскую позицию

«Мы дорожим нашими отношениями с Сербией. Они имеют глубокие исторические корни. Мы понимаем, какому давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада. Мы понимаем, какой ценой и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это давление. Мы ценим позицию сербского руководства и надеемся, что наши двусторонние отношения и дальше будут развиваться по восходящей», — заявил Песков.