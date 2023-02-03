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18 минут назад

Лавров заявил, что Франция нервно реагирует на снижение своего влияния в Африке

ТАСС

Франция нервно реагирует на уменьшения сферы своего влияния в Центральной и Западной Африке, в то время как Россия развивает отношения со африканскими странами в соответствии с принципом суверенного равенства государств. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

Лавров: Франция нервно реагирует на снижение своего влияния в Африке
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"Солидарный голос [Африки] в мировых делах звучит все более гармонично, и мы приветствуем процесс дальнейшей всесторонней эмансипации стран континента, - отметил Лавров. - Это прослеживается на примере продолжающегося сжатия сферы неоколониального влияния Франции в Центральной и Западной Африке, что вызывает достаточно нервную реакцию Парижа, который показывает стремление никому не отдавать то, что ты когда-то счел своим, а мы продолжаем руководствоваться принципом суверенного равенства государств, в соответствии с которым каждое из государств вправе выбирать себе своих партнеров".

Политика,Сергей Лавров,Единая Россия,
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