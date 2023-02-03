Лавров: Франция нервно реагирует на снижение своего влияния в Африке

"Солидарный голос [Африки] в мировых делах звучит все более гармонично, и мы приветствуем процесс дальнейшей всесторонней эмансипации стран континента, - отметил Лавров. - Это прослеживается на примере продолжающегося сжатия сферы неоколониального влияния Франции в Центральной и Западной Африке, что вызывает достаточно нервную реакцию Парижа, который показывает стремление никому не отдавать то, что ты когда-то счел своим, а мы продолжаем руководствоваться принципом суверенного равенства государств, в соответствии с которым каждое из государств вправе выбирать себе своих партнеров".