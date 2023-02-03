Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs призвал усилить военную поддержку Украине и антироссийские санкции. Подобную тактику дипломат назвал «большим взрывом». Макфол считает, что Украина должна в кратчайшие сроки получить наступательное вооружение в большом количестве, в том числе танки, истребители и комплексы дальнобойной артиллерии. Одновременно с этим он предлагает США назначить Россию «спонсором терроризма», для усиления экономического давления на Москву.

Самый важный шаг, который Соединенные Штаты и союзники по НАТО могут предпринять в этом году, — это предоставить Украине оружие, которое позволит ее вооруженным силам быстрее и успешнее перейти в наступление на востоке Украины, — указано в статье Макфола.

Ранее президент Путин во время речи на концерте в Волгограде по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве заявил, что России есть чем ответить Западу на поставки танков Киеву.