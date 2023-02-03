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18 минут назад

В США пригрозили России большим взрывом

News.ru

Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs призвал усилить военную поддержку Украине и антироссийские санкции. Подобную тактику дипломат назвал «большим взрывом». Макфол считает, что Украина должна в кратчайшие сроки получить наступательное вооружение в большом количестве, в том числе танки, истребители и комплексы дальнобойной артиллерии. Одновременно с этим он предлагает США назначить Россию «спонсором терроризма», для усиления экономического давления на Москву.

Самый важный шаг, который Соединенные Штаты и союзники по НАТО могут предпринять в этом году, — это предоставить Украине оружие, которое позволит ее вооруженным силам быстрее и успешнее перейти в наступление на востоке Украины, — указано в статье Макфола.

Ранее президент Путин во время речи на концерте в Волгограде по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве заявил, что России есть чем ответить Западу на поставки танков Киеву.

Макфол призвал США признать Россию спонсором терроризма

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве, которая завершилась 80 лет назад победой советских войск. По его словам, нынешнему руководству Германии следует объяснить гражданам, зачем было помогать киевскому режиму готовиться к войне с Россией и втягивать в противостояние немецкий народ.

Политика,Видео,Майкл Макфол,Вячеслав Володин,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
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