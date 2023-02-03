В России описали будущее отношений между США и Китаем

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем.
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По мнению Пушкова, Соединённые Штаты будут и дальше ухудшать отношения с Пекином.
«Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твёрдо рассчитывать на американцев», — сказал сенатор.
Ранее Пентагон сообщил об отслеживании предполагаемого китайского разведывательного воздушного шара над территорией США.
Ранее Алексей Пушков заявил, что США должны повлиять на союзников, чтобы не допустить поставки F-16 Киеву.