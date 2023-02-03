В России описали будущее отношений между США и Китаем

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем.

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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, Соединённые Штаты будут и дальше ухудшать отношения с Пекином.

«Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твёрдо рассчитывать на американцев», — сказал сенатор.

Ранее Пентагон сообщил об отслеживании предполагаемого китайского разведывательного воздушного шара над территорией США.