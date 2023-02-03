Кадыров рассказал о "репетиции" уничтожения танка Leopard

Ранее стало известно, что Швейцария располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении, что может быть разрешено только постановлением правительства. Там отметили, что швейцарская сторона еще не получала ни одной заявки от ФРГ на перепродажу производителю Rheinmetall части из 96 списанных боевых танков Leopard.