Кадыров рассказал о "репетиции" уничтожения танка Leopard

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" провели "репетицию" уничтожения танков Leopard и Abrams.
"Дорогой Брат, боевой генерал, помощник Главы ЧР, командир спецназа "АХМАТ", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, сообщил, что бойцы спецназа "АХМАТ" совместно с воинами 2-й бригады 2 -го армейского корпуса уничтожили в районе населённого пункта Весёлое ДНР МТ-ЛБ иностранного производства", - пишет Кадыров.
МТ-ЛБ - легкобронированный артиллерийский тягач и бронетранспортер, который производился в СССР и странах Варшавского договора.
Ранее стало известно, что Швейцария располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении, что может быть разрешено только постановлением правительства. Там отметили, что швейцарская сторона еще не получала ни одной заявки от ФРГ на перепродажу производителю Rheinmetall части из 96 списанных боевых танков Leopard.