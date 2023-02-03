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40 минут назад

Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям

Lenta.ruиещё 2

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского об адаптации России к санкциям. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, если бы не санкции, наложенные на Россию с 2014 года, страна давно бы «угорела в удушье комфорта и нефтяных денег», а «навязанная Западом в 90-е "элита" не дала бы развиваться».

Захарова также заявила, что «впадающая в рецессию Западная Европа» утратила «навык к выживанию» и «идет ко дну с привязанной к ногам Украиной».

«В середине 20-го века Западную Европу от нее самой спас советский народ. Честно говоря, сейчас надо подумать дважды», — добавила дипломат.

Ранее Зеленский обратил внимание, что Россия стала быстрее адаптироваться к введенным против нее санкциям. По его мнению, в этой ситуации Европе необходимо уменьшить способность Москвы обходить ограничения.

Политика,НАТО и Россия,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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