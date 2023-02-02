Путин: Карпаты скоро станут лысыми

Карпатские горы на Украине скоро станут лысыми из-за активной продажи плодородного слоя земли и древесины. Об этом на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде заявил президент России Владимир Путин, передает «РЕН ТВ».
По его словам, факты продажи плодородного слоя земли на Карпатах есть, но он не знает «кто и когда» этим занимался.
«И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся. И земли продавали и продают», — сказал Путин.
При этом он назвал происходящее личным делом Украины, однако он не может себе представить, что «землю продают с человеческими останками». Путин подчеркнул, что такое просто «не укладывается у него в голове».