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41 минуту назад

Путин: Карпаты скоро станут лысыми

Елена Прошина

Карпатские горы на Украине скоро станут лысыми из-за активной продажи плодородного слоя земли и древесины. Об этом на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде заявил президент России Владимир Путин, передает «РЕН ТВ».

Путин: Карпаты скоро станут лысыми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, факты продажи плодородного слоя земли на Карпатах есть, но он не знает «кто и когда» этим занимался.

«И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся. И земли продавали и продают», — сказал Путин.

При этом он назвал происходящее личным делом Украины, однако он не может себе представить, что «землю продают с человеческими останками». Путин подчеркнул, что такое просто «не укладывается у него в голове».

Политика,Владимир Путин,
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