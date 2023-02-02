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10 минут назад

Песков назвал причину приостановки выдачи загранпаспортов нового образца

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о причине приостановки выдачи загранпаспортов нового образца на портале «Госуслуг». По его словам, она может заключаться в технической проблеме с чипами, передает ТАСС.

У Пескова спросили, связана ли приостановка выдачи таких загранпаспортов с какими-либо запретами на выезд за рубеж.

«На остальные же принимают, на обычные паспорта. Вы сами ответили на свой вопрос», — ответил он.

Затем Песков добавил, что вероятнее всего причина заключается в «технических проблемах с чипами или еще чем-то». После этого он посоветовал всем «быть проще и использовать обычные паспорта».

Напомним, что о приостановке приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия десять лет стало известно сегодня, 2 февраля. Соответствующее объявление появилось на портале «Госуслуг».

Политика,Дмитрий Песков,
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