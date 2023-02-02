Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о причине приостановки выдачи загранпаспортов нового образца на портале «Госуслуг». По его словам, она может заключаться в технической проблеме с чипами, передает ТАСС.
У Пескова спросили, связана ли приостановка выдачи таких загранпаспортов с какими-либо запретами на выезд за рубеж.
«На остальные же принимают, на обычные паспорта. Вы сами ответили на свой вопрос», — ответил он.
Затем Песков добавил, что вероятнее всего причина заключается в «технических проблемах с чипами или еще чем-то». После этого он посоветовал всем «быть проще и использовать обычные паспорта».
Напомним, что о приостановке приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия десять лет стало известно сегодня, 2 февраля. Соответствующее объявление появилось на портале «Госуслуг».