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17 минут назад

Путин назвал самую главную задачу россиян

Илья Родин

Президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей для россиян является сохранение державы, создание условий для ее дальнейшего развития. Глава государства отметил, что она будет решена. Об этом пишут «Известия».

Путин назвал самую главную задачу россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Путин подчеркнул на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций, что главной задачей является сохранить Россию, создать необходимые условия для ее поступательного развития, укрепления.

«Эта задача, безусловно, будет решен», - констатировал президент.

По данным агентства, в четверг, 2 февраля, глава государства принял участие в торжественных мероприятиях в Волгограде, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.

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Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане, почтил минутой молчания память солдат и офицеров, сражавшихся в Сталинграде. Кроме того, он возложил цветы к могиле легендарного советского военачальника Василия Чуйкова.

Политика,Василий Чуйков,Владимир Путин,
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