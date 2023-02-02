Путин назвал самую главную задачу россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей для россиян является сохранение державы, создание условий для ее дальнейшего развития. Глава государства отметил, что она будет решена. Об этом пишут «Известия».

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Владимир Путин подчеркнул на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций, что главной задачей является сохранить Россию, создать необходимые условия для ее поступательного развития, укрепления.

«Эта задача, безусловно, будет решен», - констатировал президент.

По данным агентства, в четверг, 2 февраля, глава государства принял участие в торжественных мероприятиях в Волгограде, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.