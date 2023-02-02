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1 час назад

Президент России Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру

Газета.Ruиещё 3

Президент России Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру и классику. Об этом он сообщил на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, передает ТАСС.

Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру
Фото: ТАССТАСС

Как отметил президент, когда люди приобщаются к искусству, в том числе театральному, с юных лет — это способствует развитию личности.

"Особенно если это развитие основано на русской классике. Она, русская классика, всемирно признана, и кто бы и как бы ни хотел отменить русскую культуру, российскую культуру — это глупость", — сказал Путин, комментируя предложение о поддержке школьных театров в стране.

Президент также подчеркнул важность понимания того, насколько культура необходима "для нас, для нашей страны, для наших людей".

На встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде президент также поддержал идею создания по всей стране музеев, которые будут посвящены специальной военной операции на Украине.

Политика,Владимир Путин,
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