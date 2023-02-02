Президент России Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру и классику. Об этом он сообщил на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, передает ТАСС.
Как отметил президент, когда люди приобщаются к искусству, в том числе театральному, с юных лет — это способствует развитию личности.
"Особенно если это развитие основано на русской классике. Она, русская классика, всемирно признана, и кто бы и как бы ни хотел отменить русскую культуру, российскую культуру — это глупость", — сказал Путин, комментируя предложение о поддержке школьных театров в стране.
Президент также подчеркнул важность понимания того, насколько культура необходима "для нас, для нашей страны, для наших людей".
На встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде президент также поддержал идею создания по всей стране музеев, которые будут посвящены специальной военной операции на Украине.