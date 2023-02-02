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1 час назад

Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки вооружений Киеву

Илья Родин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия, в ответ на поставки западными странами Киеву вооружений и военной техники, будет полнее задействовать собственный потенциал. Об этом пишут «Известия».

Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки вооружений Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что журналисты попросили Пескова объяснить слова главы России Владимира Путина об ответе Москвы на действия коллективного Запада.

Путин заявил, что Россия ответит на угрозы «не только бронетехникой»

Пресс-секретарь пояснил, что у России глубокий потенциал. Соответственно, по мере того, как страны НАТО будут поставлять Киеву оружие, держава будет задействовать его в больших объемах, чем ранее.

«Россия будет задействовать более полнее имеющийся потенциал для того, чтобы ответить в ходе спецоперации», - подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, во время выступления в Волгограде, что РФ ответит на угрозы западных лидеров «не только бронетехникой».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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