Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки вооружений Киеву

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия, в ответ на поставки западными странами Киеву вооружений и военной техники, будет полнее задействовать собственный потенциал. Об этом пишут «Известия».

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Отмечается, что журналисты попросили Пескова объяснить слова главы России Владимира Путина об ответе Москвы на действия коллективного Запада.

Пресс-секретарь пояснил, что у России глубокий потенциал. Соответственно, по мере того, как страны НАТО будут поставлять Киеву оружие, держава будет задействовать его в больших объемах, чем ранее.

«Россия будет задействовать более полнее имеющийся потенциал для того, чтобы ответить в ходе спецоперации», - подчеркнул Песков.