ФРГ не может говорить абстрактно о поставках танков Leopard на Украину, по факту складывается ситуация, когда дети победителей воюют с потомками нацистов, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Политик ответил на планы Германии поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки.

«Leopard могут появиться на территории бывшего Советского Союза, и на этих танках будут сидеть нацисты, которые стали наследниками нацисткой Германии, которая воевала во Второй мировой войне», — напомнил он.

Цеков уточнил, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что России снова угрожают немецкими танками, многое объясняет в ситуации на Украине. Сенатор напомнил, что на протяжении многих столетий никто не мог победить Россию.