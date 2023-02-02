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19 минут назад

Сенатор от Крыма ответил на поставку немецких танков Украине

Lenta.ruиещё 2

ФРГ не может говорить абстрактно о поставках танков Leopard на Украину, по факту складывается ситуация, когда дети победителей воюют с потомками нацистов, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет РИА Новости.

Сенатор от Крыма ответил на поставку немецких танков Украине
Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.comFederation Council of Russia / Globallookpress.com

Политик ответил на планы Германии поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки.

«Leopard могут появиться на территории бывшего Советского Союза, и на этих танках будут сидеть нацисты, которые стали наследниками нацисткой Германии, которая воевала во Второй мировой войне», — напомнил он.

Цеков уточнил, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что России снова угрожают немецкими танками, многое объясняет в ситуации на Украине. Сенатор напомнил, что на протяжении многих столетий никто не мог победить Россию.

Ранее Путин в Волгограде высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить».

Политика,Сергей Цеков,Владимир Путин,
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