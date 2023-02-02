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22 часа назад

Путин заявил, что российский ответ на угрозы Запада не ограничится бронетехникой

ТАССиещё 8

Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но Москве есть чем ответить на угрозы, не только бронетехникой. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на торжественном концерте, который посвящен 80-летию победы в Сталинградской битве.

По словам главы государства, те, кто втягивает страны Европы, в том числе ФРГ, в новую войну с РФ и "безответственно заявляет об этом как о уже свершившемся факте", те, кто рассчитывает одержать победу над Россией на поле боя, не понимают, что современная война с РФ будет совсем другой.

"Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится", - заявил Путин.

Путин подчеркнул, что "все должны это понимать". "Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, - отметил он. - Поколение победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство".

Политика,Владимир Путин,
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