Рабочая группа по СВО направит Путину доклад после заседания 8 февраля

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что рабочая группа по вопросам спецоперации направит президенту РФ Владимиру Путину доклад после выездного заседания 8 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На этой неделе рабочая группа по вопросам СВО работала в территориях. В следующую среду проведем выездное заседание рабочей группы в Курской области, после чего направим доклад», — сказано в сообщении.

Он также отметил, что рабочая группа уже посещала Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Самару, Хакасию и Тыву. По словам Турчака, там ее представители встречались с мобилизованными и их семьями, руководителями компаний и банков.