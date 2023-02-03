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1 час назад

Турчак заявил, что рабочая группа по СВО направит Путину доклад после заседания 8 февраля

Газета.Ruиещё 4

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что рабочая группа по вопросам спецоперации направит президенту РФ Владимиру Путину доклад после выездного заседания 8 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Рабочая группа по СВО направит Путину доклад после заседания 8 февраля
Фото: ТАССТАСС

«На этой неделе рабочая группа по вопросам СВО работала в территориях. В следующую среду проведем выездное заседание рабочей группы в Курской области, после чего направим доклад», — сказано в сообщении.

Он также отметил, что рабочая группа уже посещала Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Самару, Хакасию и Тыву. По словам Турчака, там ее представители встречались с мобилизованными и их семьями, руководителями компаний и банков.

19 января координационная парламентская группа по вопросам спецоперации и Минобороны России отрабатывают обращения мобилизованных и их родственников, связанные с жалобами на несоответствие военно-учетных специальностей военнослужащих их боевым задачам.

Политика,Николай Журавлев,Андрей Турчак,Владимир Путин,Минобороны России,Банк России,Единая Россия,Совет Федерации,
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