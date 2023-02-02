Племянник Кадырова назначен министром в Чечне

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров получил пост министра имущественных и земельных отношений региона. Об этом сообщает «Грозный-Информ».
Рамзан Кадыров представил нового министра на совещании регионального правительства.
Глава Чечни подчеркнул, что 26-летний Хамзат Кадыров - талантливый и исполнительный руководитель, достигший высоких результатов на предыдущих должностях.
Ранее Хамзат Кадыров занимал должность главы Курчалоевского района республики, а в феврале 2020 года он был назначен министром спорта Чечни.