Племянник Кадырова назначен министром в Чечне

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров получил пост министра имущественных и земельных отношений региона. Об этом сообщает «Грозный-Информ».

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Рамзан Кадыров представил нового министра на совещании регионального правительства.

Глава Чечни подчеркнул, что 26-летний Хамзат Кадыров - талантливый и исполнительный руководитель, достигший высоких результатов на предыдущих должностях.