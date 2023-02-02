Путин прибыл в Волгоград

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля прилетел в Волгоград на 80-летие победы Красной армии в Сталинградской битве.

Визит главы государства начнется с посещения мемориального комплекса Сталинградской битвы, где он возложит цветы к Вечному огню.

Президент также выступит на торжественном концерте, посвященном исторической дате, и встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва". Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общение в свободном формате пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва".