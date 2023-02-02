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1 час назад

Президент Владимир Путин прилетел в Волгоград

Российская Газетаиещё 11

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля прилетел в Волгоград на 80-летие победы Красной армии в Сталинградской битве.

Путин прибыл в Волгоград
Фото: 

Визит главы государства начнется с посещения мемориального комплекса Сталинградской битвы, где он возложит цветы к Вечному огню.

Президент также выступит на торжественном концерте, посвященном исторической дате, и встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва". Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общение в свободном формате пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва".

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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