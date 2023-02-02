В США рассекретили заявления Гайдара о проблеме Украины

Американский проект «Архив национальной безопасности» опубликовал стенограмму разговора президента США Джорджа Буша-старшего и российского реформатора Егора Гайдара в 1992 году. В ходе встречи Гайдар рассказал о «проблеме с русскоязычной Украиной».

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На переговорах также присутствовал посол РФ в США Владимир Лукин.

Буш-старший спросил Гайдара, возможно ли быстрое разрешение проблем в отношениях России и Украины

«Это займет много времени. Президент [России Борис Ельцин] тратит на это много времени. В некоторых случаях есть быстрый прогресс - к примеру, в отношениях с Белоруссией и Казахстаном. С Украиной есть проблемы», - подчеркнул Гайдар.

Гайдар заверил Буша-старшего, что в России не боятся «югославского сценария» для российско-украинских отношений, но Москве потребуется время, чтобы наладить близкие отношения с Киевом.

«На Украине есть очень серьезные проблемы, например, напряженность между западной Украиной и Киевом. Есть также проблема с русскоязычной Украиной. Экономическая ситуация непростая, хуже, чем у нас. Они недостаточно быстро продвигаются с реформами», - заявил Гайдар.

После этого посол Лукин отметил, что люди иногда «переоценивают национальную проблему в России и недооценивают национальную проблему на Украине». Он подчеркнул, что в РФ «83 процента процента русских, а на Украине 73 процента украинцев», остальные - в основном русские.

«В основном в Крыму», - подчеркнул Гайдар.

Гайдар, руководитель экономической команды Ельцина, посетил Вашингтон в апреле 1992 года, чтобы проинформировать американских коллег о ходе экономической реформы в России.