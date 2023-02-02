Захарова обвинила Запад в переходе от гибридной к настоящей войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что западные страны от гибридной войны с Российской Федерацией переходят к "войне как она есть". Об этом сообщает РИА Новости.

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"Сейчас мы видим, как коллективный Запад все больше и больше втягивается в открытое противостояние на поле боя . Тут уже все пройдено, перейдено и перечеркнуто", - сказала она.

Захарова также упомянула о предложениях Москвы по гарантиям безопасности, озвученным в конце 2021 года. В тот момент, по ее словам, можно было говорить про некие точки. "А сейчас мы видим как Запад переходит от гибридной войны к войне как она есть", - резюмировала Захарова.