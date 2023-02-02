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34 минуты назад

Российский посол анонсировал отъезд из США десятков работников дипмиссии

Lenta.ruиещё 2

Несколько десятков работников российской дипмиссии покинут США к 1 июля. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Российский посол анонсировал отъезд из США десятков работников дипмиссии
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что в конце прошлого года более 40 российских дипломатов и административно-технических сотрудников дипмиссии, были вынуждены покинуть США.

«К 1 июля еще несколько десятков уедут из Соединенных Штатов», — добавил посол.

Ранее Антонов заявил, что американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Так он прокомментировал предписание американских властей о том, что еще 30 российских дипломатов должны покинуть страну в начале января.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал перспективу улучшения отношений между РФ и США непредсказуемой. Он отметил, что проблемы «начались не вчера». Дипломат не рискнул давать оптимистический прогнозов относительно нормализации отношений, однако подчеркнул, что в текущей ситуации Москва готова к негативным сценариям.

Политика,Сергей Рябков,Анатолий Антонов,МИД России,Первый канал,
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