Россия запросила на 8 февраля заседание Совбеза ООН по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, о котором запросила Россия, состоится 8 февраля. Об этом заявила в среду постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер на пресс-конференции, посвященной председательству ее страны в СБ всемирной организации в этом месяце.