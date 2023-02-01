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8 минут назад

Россия запросила на 8 февраля заседание Совбеза ООН по Украине

ТАССиещё 1

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, о котором запросила Россия, состоится 8 февраля. Об этом заявила в среду постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер на пресс-конференции, посвященной председательству ее страны в СБ всемирной организации в этом месяце.

Россия запросила на 8 февраля заседание Совбеза ООН по Украине
Фото: ТАССТАСС

"Россия запросила провести заседание 8 февраля. Деталей по теме я не знаю", - сказала она.

Таким образом, в феврале состоится как минимум три заседания Совбеза по Украине - 6 февраля по гуманитарной ситуации, запрошенное Францией и Эквадором, 8 февраля - заседание по запросу России, а также 24 февраля - заседание на уровне министров.

Политика,Совбез ООН,ООН,
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