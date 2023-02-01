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1 час назад

США признались, что пытаются лишить Россию влияния в ООН

Ura.Ru

США и их союзники работают над изоляцией России в ООН и лишением ее влияния в организации. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

США захотели лишить Россию влияния в ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Администрация [президента США Джо] Байдена и ее союзники работают над изоляцией России в глобальном органе, и призвала к реформе Совета Безопасности (ООН), чтобы притупить влияние Москвы [в организации]», — сказала Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводит Bloomberg.

Также посол США назвала напряженными отношения с РФ и Китаем в Совете Безопасности. По словам Томас-Гринфилд, СБ должен иметь дополнительных членов для того, чтобы противостоять российской стороне и ее праву вето для срыва инициатив других государств.

Financial Times назвала ключевого союзника России в ООН

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал исключения России из Совбеза ООН. Однако позже Томас-Гринфилд заявила, что у Вашингтона нет возможности лишить РФ членства в Совете. Спустя время американский конгресс потребовал у Байдена исключить российскую сторону организации. В ответ на это сенатор Владимир Джабаров сказал, что если Россию исключат из Совета Безопасности ООН, это приведет к краху организации, напоминает деловое издание «Взгляд».

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