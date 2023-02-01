США захотели лишить Россию влияния в ООН

США и их союзники работают над изоляцией России в ООН и лишением ее влияния в организации. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Администрация [президента США Джо] Байдена и ее союзники работают над изоляцией России в глобальном органе, и призвала к реформе Совета Безопасности (ООН), чтобы притупить влияние Москвы [в организации]», — сказала Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводит Bloomberg .

Также посол США назвала напряженными отношения с РФ и Китаем в Совете Безопасности. По словам Томас-Гринфилд, СБ должен иметь дополнительных членов для того, чтобы противостоять российской стороне и ее праву вето для срыва инициатив других государств.